Проєкт розвитку зрошення стане частиною "Великого будівництва"- Шмигаль

З наступного року проєкт розвитку зрошення в Україні стане частиною проєкту "Велике будівництво".

Про це у четвер на пресконференції у Херсоні заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

"За дорученням Президента України розробляється концепція і стратегія розвитку зрошення в Україні. І вже з наступного року цей проєкт буде великою частиною проєкту "Велике будівництво", - зазначив Шмигаль.

За його словами, це доволі великі інвестиції, але розвиток зрошення надзвичайно важливий для розвитку економічного потенціалу держави, це цікавий проєкт і для бізнесу.

У тому, що стосується розвитку зрошення на Херсонщині, буде врахований, як артерія для зрошення, Північно-Кримський канал, для цього проведуть його інвентаризацію, зазначив Прем’єр-міністр.

Читайте також: У тергромаді на Житомирщині відремонтували гімназію та звели амбулаторію

Нині зрошенням в області охоплено всього 320 тисяч гектарів, зазначили в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, у межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел