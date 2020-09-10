У Кропивницькому відкрили «М’ясомаркет» від МХП

У Кропивницькому відкрили перший та вже шостий в Україні «М’ясомаркет» від Агрохолдингу МХП.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

Як зазначається у повідомленні, 10 вересня відбулось відкриття першого у Кропивницькому та вже шостого в Україні «М’ясомаркету» від МХП. Споживачі першими протестували сервіс, оцінили асортимент та отримали можливість поспілкуватись з Юрієм Косюком, який був на відкритті разом з партнером Анатолієм Потаповим.

«Ми не пропонуємо гостям магазину лише продукцію. Ми пропонуємо комплексне рішення. Вже навіть не акцентуємо увагу на тому, що все якісне, свіже та безпечне: так і має бути, адже ми звикли відповідати найвищим критеріям. Зараз люди хочуть їсти смачно, готувати швидко і не марнувати час на те, аби розроблювали м’ясо та думати, як його приготувати. Клієнти можуть обрати вже підготовлене м’ясо, прийти додому та просто покласти його на сковорідку. І вже знати, що вечеря буде смачною», — поділився філософією «М’ясомаркету» голова правління МХП Юрій Косюк.

Мережа магазинів «М’ясомаркет» — це оновлений формат convenient store (магазинів біля дому), де відвідувачі можуть придбати не лише м’ясо найвищої якості, а й готові страви, бакалію, молочні продукти, яйця, соуси, приправи. У чому основна ідея? Полегшити життя для кожного споживача.

«М’ясомаркет» — це про турботу та комфорт відвідувачів. «Наше головне завдання — зробити вас щасливими. Будь ласка, діліться враженнями, висловлюйте побажання, давайте зворотний зв’язок. Ми здійснили велику роботу над помилками, на які наші клієнти вказували в інших магазинах, і тепер презентуємо себе в абсолютно новому форматі. «М’ясомаркет» — місце з новим підходом, новою філософією, завжди якісними продуктами і першокласним сервісом», — звернувся до гостей відкриття Юрій Косюк.

У Кропивницькому «М’ясомаркет» відкрили за системою франчайзі разом з Анатолієм Потаповим (ТОВ «Універсал-Плюс») — партнером, який вже 18 років співпрацює з агрохолдингом.

«Це ультрановий формат. Тут не буде продавців, замість них — м’ясні сомельє. Це людина, яка допоможе вам зробити вибір, адже вона знає про м’ясо все, покаже, розповість про особливості та навіть порадить як його приготувати. В асортименті буде з'являтися дедалі більше готових продуктів, які допоможуть вам витрачати менше часу на приготування. І якщо ми будемо чути від наших покупців про необхідність у доповненні асортименту новими категоріями або розширенні існуючих — ми зробимо все можливе аби усі побажання були враховані. Команда «М’ясомаркету» працювала, працює і працюватиме далі, щоб наші відвідувачі завжди були задоволені», — прокоментував Анатолій Потапов.

Першокласне обслуговування у магазинах «М’ясомаркет» — те, що перетворило продуктову крамничку біля дому на справжній гастро-бутик. Магазин вражає різноманіттям вибору — це, у першу чергу, м’ясо першокласної якості: курятина, індичка, качка, тушки перепілок та кролів, свинина, яловичина, паштети, м’ясо-ковбасні вироби та готові продукти від ТМ «Бащинський». За один раз у «М’ясомаркеті» можна придбати не лише м’ясну продукцію, а й закупитись для повноцінної вечері. На вітринах можна знайти соуси, молочні товари та солодощі. Якість, безпечність, правильні технології обробки і зберігання — ключові принципи у роботі «М’ясомаркету»!

Як повідомлялося, до кінця року Агрохолдинг МХП планує відкрити близько 50 «М’ясомаркетів» у країні. Це є складовою стратегії трансформації компанії у кулінарну.

Фото: МХП