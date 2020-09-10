На Миколаївщині за добу - найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії

На Миколаївщині зафіксували 92 нові випадки захворювання на коронавірус - найбільшу кількість хворих за добу з початку пандемії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС.

«Станом на 10:00 10 вересня в Миколаївській області виявлено 92 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 1875 підтверджених випадків. Найбільша кількість хворих у м. Миколаєві – 1057 осіб, на 68 більше, аніж на ранок 9 вересня», - йдеться у повідомленні.

Досі найбільше добове число офіційно підтверджених хворих на території області сягало 86 осіб 5 вересня.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 9 вересня, виявили 2 582 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 145 612.