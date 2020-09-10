Закриття садочків та шкіл призведе до зупинки економіки Житомира – мер

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин вважає, що економіка обласного центру не витримає закриття дитячих садочків та шкіл у разі збільшення кількості хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це мер заявив у ефірі телеканалу СК-1.

"Ми не можемо зупинити роботу ні садочків, ні шкіл, бо це призведе до фактичної зупинки економіки міста, адже батьки не зможуть працювати", - зазначив Сухомлин.

На запитання чи закриють садочки та школи, якщо місто, що зараз перебуває у "жовтій" карантинній зоні, потрапить у "червону", мер навів приклад Тернополя. Там наразі "червона" зона, але, попри це, заклади освіти працюють.

“Я ще у квітні казав, як стверджують європейські спеціалісти, 80% населення все одно перехворіє на COVID-19. Нашим завданням на початковому етапі було стримати першу хвилю, щоб лікарі і ми могли підготуватися, забезпечити апаратами ШВЛ і системами захисту лікарів, а далі треба навчатися жити в таких умовах”, - додав Сухомлин.

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На Житомирщині наразі підтверджено 3938 випадків COVID-19, 2306 людей одужали, 80 померли. Найбільшу кількість інфікувань виявлено у Житомирі – 1248.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 вересня в Україні зафіксовано 145 612 випадків зараження коронавірусом, з яких 2 582 за минулу добу. З початку пандемії одужали 65 877 осіб, 3 023 людини померли.