Михайло Данильчук, лікар сімейної практики

- Тобто?

- Наприклад, були випадки, коли сусіди викликали поліцію до людини, яка хворіла на коронавірус, – через те, що вона вийшла на своє подвір’я чи город. Ми побачили, що, на жаль, часто біля таких людей штучно нагніталась атмосфера неприязні, боязні заразитися від них, їх обходили, з ними не віталися…

- Що ж кажете у таких випадках своїм пацієнтам?

- Говоримо про те, що головне – безпечна дистанція, скажімо, 2 метри. Про це постійно потрібно пам’ятати: здавалося б, елементарні речі, але не всі це розуміють.

- Були летальні випадки серед ваших пацієнтів за цей час?

- Шкода, але так… Троє таки померло. Один із них – дідусь із 1931 року народження. Ми з дружиною кілька разів їздили до нього, контактували і госпіталізували згодом – мусили це робити, аби йому допомогти. Він як мій пацієнт часто до мене приходив ще до карантину, три роки підліковували його, як могли. Чоловік видужав, але він мав дуже багато ускладнень після ковіду й через два місяці, вже як одужав, від ускладнень помер. Це все дуже важко згадувати…

- Сумна статистика щотижня збільшується.

- На жаль, так. Але я вважаю, що нам треба перестати називати такі речі «антирекордами». Які тут «рекорди» чи «антирекорди», це що, спортивне змагання? Якесь неправильне визначення, аж не по собі. Негативно сприймаю таке формулювання.

- На чому зараз наголошуєте під час спілкування із пацієнтами?

- Кажу, що правила соціального дистанціювання вкрай важливі. Носити маски, принаймні у закритих приміщеннях, – це дуже важливо й необхідно. Гаразд, ти на свіжому повітрі, нема проблем, дихай там собі, коли поруч нікого немає. Але правило соціального дистанціювання є головним, а не просто постійне носіння маски.

Не було б критичної ситуації з коронавірусом, якби люди дотримувалися всіх тих рекомендацій, що їм дають лікарі

- Схоже, не всі це розуміють.

- Так, про яке соціальне дистанціювання можна говорити у наших магазинах, де стільки людей перебувають одночасно, близько одне від одного. Вибачте, але люди тупо ігнорують ці прості правила. І не було б такої ситуації, якби люди дотримувалися всіх тих рекомендацій, що їм дають лікарі. Та ти сам, передусім, думай про себе, не ризикуй своїм і чиїмось здоров’ям, аби тоді не нарікати, що лікування таке дороге.

- І наостанок. Бачу, у вас на столі два мобільних телефони. Одну мобілку за час нашої розмови ви брали разів із десять, реагуючи на виклики, мелодія дзвінка, зауважу, досить динамічна. Розумію, що це телефонували пацієнти?

- Так, у мене такого немає, аби не відповісти на виклик на службовий телефон. Інша мобілка – з домашнім номером. А щодо мелодії, тут ціла історія. Із нею, мелодією, у мене свої асоціації. Це – саундтрек «Еye of the tiger» із фільму Рокі-2, та кінострічка чимось перегукується із долею головного героя, якого зіграв Сильвестр Сталлоне. Актор народився із поганою дикцією, мав вивих щелепи від народження, така вада, але це не перешкодило йому досягти того, чого він досяг. У сценарії є фраза «I shouldn’t talk І should fight» – «Я не повинен говорити, я повинен битися» і ота музика. Я просто запав на цю фразу, й на мелодію «Еye of the tiger», коли вперше з дружиною, а ми ще не були тоді одруженими, дивилися цей фільм. Тобто, суть того вислову: ти не повинен плисти за течією, ти маєш просто боротися, тоді зможеш щось зробити, показуючи це на своєму прикладі. І ця мелодія мені щораз нагадує про це. А ще, вона просто… досить голосно звучить (усміхається).

- У тому фільмі взагалі є багато яскравих фраз.

- Так, я деякі з них знаю буквально напам’ять, хоча б оцю: «Ніхто на світі не б’є тебе так сильно, як життя. І якщо ти даси слабинку, життя тебе може так кинути, що вже не піднімешся. Й не так важливо, як ти вдариш, важливо, як ти тримаєш удар, як рухаєшся, ідучи вперед. Тільки так перемагають!» Або – «Не слухай нікого, хто тобі скаже, що ти щось не зможеш зробити. Якщо є чіткий задум, мрія – оберігай її. Хоча люди, які чогось не можуть досягти, переконуватимуть тебе, що і в тебе нічого не вийде. А ти поставив мету – і йди до неї. І все, крапка».

- А мені ще подобається інша фраза з того фільму: «Поки гонг не прозвучав, бій продовжується…»

- Там є ще закінчення: «А ви вже чули гонг? Я ще ні. Так що бій продовжується…».

Олег Снітовський, Тернопіль

Фото автора