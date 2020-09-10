На Буковині лікарні для хворих на COVID-19 заповнені майже на 52%

У Чернівецькій області госпітальні бази для потреб хворих із COVID-19 заповнені на 51,9%.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"Наразі госпітальні бази Буковини завантажені на 51,9%. Більш ніж на половину зайняті хворими із COVID-19 місця у трьох міських лікарнях. Також 55 пацієнтів із 80 можливих лікують у Сторожинецькій ЦРЛ. Решта госпітальних баз завантажені менше, ніж на 50%", - йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що додатково розгорнули ще 21 ліжко для потреб хворих із COVID-19.

"Зокрема, додалося 20 місць у Сокирянській районній лікарні, а також одне реанімаційне – у Кіцманській ЦРЛ. Загалом для потреб хворих із коронавірусом у Чернівецькій області наразі виділено 1140 ліжок", - додали в обласній адміністрації.

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Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 8 вересня, в Україні виявили 2 551 новий випадок зараження коронавірусом. Загалом від початку епідемії зафіксовано 143 030 випадків COVID-19.

У Чернівецькій області зафіксували загалом 11 581 випадок COVID-19. З них 6779 пацієнтів одужали, а 305 людей померли.