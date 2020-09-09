АПК, енергетика, туризм і розташування є перевагами Хмельниччини — Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Хмельниччина має розвивати свій потенціал в агропромисловому секторі, енергетиці, інноваціях, туризмі та використовувати вигідне географічне розташування.

Про це Президент зазначив під час виступу на презентації стратегії розвитку до 2027 року Хмельниччини, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Для Хмельницької області такими є агропромисловий сектор, енергетика, малий та середній бізнес, інноваційна економіка. Крім того – туризм, рекреаційна галузь, і, звичайно, вигідне географічне розташування. Хмельниччина знаходиться на перетині і автомобільних, і залізничних шляхів і, можна сказати, фактично з’єднує Україну", – сказав Зеленський, підкресливши, що кожна область має всі необхідні передумови та великий потенціал.

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Разом з тим Президент наголосив, що кожен регіон України має бути максимально потужним у різних сферах: економіка, інфраструктура, медицина, освіта, культура, спорт тощо.

"Знаєте, у нас є області, які за територією не поступаються окремим країнам Європейського Союзу. Але ми хочемо, щоб наші регіони були на одному рівні з європейськими країнами не лише за площею, а й за рівнем виробництва, залучених інвестицій, заробітних плат, пенсій, комфортних умов, просто нормальних умов для життя", – сказав Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у середу перебував з робочою поїздкою у Хмельницькій області.