Підземний протест шахтарів: гірнику стало зле, його оглядають медики

У одного з шахтарів, що сьому добу страйкують під землею на шахті “Тернівська” погіршився стан здоров’я.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці.

“З шахти «Тернівська» повідомляють, що в одного з протестувальників різко погіршився стан здоров’я – наразі він знаходиться в медпункті на поверхні”, - зазначив Волинець.

За його словами, підземну акцію протесту продовжує 261 гірник на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці на доручення уряду перевірить публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат».

Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. Вони висувають ряд економічних вимог, зокрема, підвищення заробітної плати.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти «Батьківщина», «Жовтнева», «Гвардійська», «Тернівська» — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.

Фото: Волинець, ФБ