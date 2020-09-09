Зеленський на Хмельниччині взяв участь в уроці-акції «Повертайтесь з перемогою»

Президент Володимир Зеленський на Хмельниччині долучився до уроку-акції «Повертайтесь з перемогою», на якій створили мапу для українських бійців на Донбасі.

Урок відбувся в Сатанівській школі, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Президента.

"Глава держави взяв участь в уроці-акції «Повертайтесь з перемогою», долучившись до виготовлення мапи для воїнів ООС. Володимир Зеленський записав на паперовій квітці своє побажання «Повертайтесь живими» для українських бійців, які захищають незалежність нашої держави на Донбасі, та прикріпив її на карту", - зазначили в ОП.

Одна з учениць розповіла Президенту, що вже тиждень школярі готують мотиваційні малюнки для українських військових на Сході.

"Я спілкувався з військовими на Донбасі. Для них ваші малюнки дуже важливі. Це дуже правильна акція. Ваші малюнки справді чекають на сході", – підкреслив Зеленський.

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Сатанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, яка діє з 1934 року, є об'єктом "Великого будівництва". Вартість повної її реконструкції, за даними ОП, становить майже 41 млн грн.

Президенту доповіли, що до оновлення приміщення їдальні були повністю зношені, не вистачало місця для харчування, бракувало низки навчальних кабінетів, а взимку було холодно.

Наразі реконструкція школи на завершальному етапі – її оновили на 97%.

Глава держави оглянув їдальню та ознайомився з оновленням класів. Він також зайшов у два класи, щоб поспілкуватися з учнями.

Загалом на Хмельниччині в межах "Великого будівництва" ремонтують 15 об'єктів інфраструктури: чотири мультифункціональні спортивні майданчики, три стадіони, шість шкіл та два дитсадки.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у середу перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій області.