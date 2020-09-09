У Дрогобичі почали виготовляти військову техніку за стандартами НАТО

На Львівщині відновив роботу Дрогобицький завод автомобільних кранів, де виготовляють військову техніку, яка відповідає стандартам НАТО.

Це єдине в Україні підприємство з випуску такої продукції. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Дрогобицької міської ради.

«Після перерви у роботі у Дрогобичі запрацював завод автокранів. Сьогодні тут виготовляють військові крани та екскаватори, які нічим не поступаються за якістю та потужністю іноземним. Крім цього, тут ремонтують та модернізують старі крани та екскаватори. Особливістю цього заводу є те, що в Україні таке підприємство єдине, а його продукція відповідає стандартам НАТО», - зазначено в повідомлені.

Також в міськраді Дрогобича повідомляють, що зараз налагоджено співпрацю підприємства зі Збройними Силами України. Українська армія вперше отримає вітчизняний військовий автокран КТА-25 на шасі КрАЗу і вітчизняний військовий екскаватор ЕОВ4421МУ.

Як пояснюють на підприємстві, такий кран споживає менше палива, є більш потужним та простішим у керуванні. Його технічні можливості дозволяють ефективно працювати у зоні проведення військових дій. Сучасна вітчизняна техніка нічим не поступається тій, яку виробляють у сусідніх країнах. Суттєвою перевагою для покупця є й технічне обслуговування.

Міська влада та керівницво заводу домовилися, що 21 вересня, під час святкування Дня міста в Дрогобичі презентують техніку для огляду громади та гостей.

ПАТ "Дрогобицький завод автомобільних кранів" – потужне машинобудівне підприємство, одне з найбільших у західному регіоні України, що спеціалізується на виготовленні вантажопідіймальної техніки. Заснований в 1965 році як Дрогобицький автокрановий завод.

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У 2013 році завод призупинив роботу, а потім оголосив про банкрутство. У 2017 році Господарський суд Запорізької області визнав завод банкрутом та призначив процедуру ліквідації. Для відновлення виробництва знадобилися 150 000 000 гривень інвестицій.

Як повідомляв Укрінформ, підприємство поступово почало відновлювати роботу з осені 2018 року.