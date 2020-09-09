Зеленський взяв участь у телемості між студентами Хмельницького та Маріуполя

Президент Володимир Зеленський відвідав Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» та взяв участь у телемості «Студентство єднає Україну».

Під час телемосту на зв'язку з Хмельницьким були студенти Маріупольського будівельного коледжу, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ви – на великій відстані, але відстань між вами – впевнений, її більше немає. І там, і тут люди однакові. Однаково молоді, однаково красиві, бачу це навіть через маски, бачу однаковий, дуже патріотичний одяг», – звернувся Зеленський до учасників телемосту.

Президент запевнив, що вітає будь-яке об’єднання українців, адже це гарантує нашу незалежність і суверенітет.

Глава держави також поцікавився у маріупольських студентів, чи чують вони наразі постріли. Йому відповіли, що зараз, під час перемир'я, у місті, розташованому за 15 км від лінії розмежування, все спокійно.

«Дуже радий, що зараз нема пострілів», – зазначив Президент.

Крім того, Зеленський разом з учасниками телемосту утворили символічний дистанційний міст єдності та зробили фото на згадку.

Глава держави ознайомився з роботою Хмельницької політехніки - коледжу, який є державним закладом фахової передвищої освіти. Цьогоріч коледж одним з перших у країні виконав набір за повним ліцензійним обсягом. Наразі в закладі навчається понад 1,5 тис. студентів на денній та заочній формах.

Навчальний план на 80% складається з лабораторної роботи. Щороку студенти стають призерами всеукраїнських олімпіад. Крім того, у вихованців немає проблем з працевлаштуванням – вони одразу знаходять роботу, а 20-25% продовжують навчання.

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Директор Хмельницького політеху Вадим Овчарук подякував Президентові за підписання закону про фахову передвищу освіту, що дає можливість коледжам розвиватися.

«Ми сьогодні готові випустити того конкурентоспроможного фахівця, який буде впливати на розвиток України», – зауважив він.

Президент оглянув виставки розробок і досягнень слухачів та викладачів коледжу. Йому, зокрема, представили удосконалення комп’ютерних систем, що дає змогу будувати будь-який процес господарювання з допомогою автоматизованої системи управління. Також показали 3D-принтер, який може створювати складні механізми за один раз.

Крім того, студенти продемонстрували тренажер для вдосконалення навичок практичного керування легковиком. За словами студента-розробника, аналоги коштують 200 тис. грн, а цей обійшовся в 16 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у середу перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині.

Фото: Офіс Президента