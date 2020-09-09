Середа в Україні буде спекотною — де прогріє найбільше

У середу, 9 вересня, в Україні мінлива хмарність, без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура від 20 до 27°.

“У середу, 9 вересня, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 20-25°, на півдні країни - до 27°”, - йдеться у повідомленні.

В Українському гідрометцентрі попередили, що 9 вересня у південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської, Рівненської та Тернопільської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столичному регіоні 9 вересня мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вдень 22-24°; по області вдень 20-25°.