У Львові відбулася акція солідарності з народом Білорусі

У Львові 8 вересня, в День білоруської військової слави, за участі представників опозиційних сил Білорусі відбулась акція солідарності з білоруським народом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні річниця битви під Оршею 1514, яка завершилася тріумфальною перемогою спільних військ Європи проти московської орди. Це визначальний день для українців також. Сьогодні разом з білорусами ми відзначаємо цю дату. Акція присвячена Дню білоруської військової слави, на підтримку братів білорусів», - зазначив організатор Юрко Атоняк.

Акція розпочалася зранку з покладання квітів до пам’ятника повстанців Кастуся Калиновського на Личаківському цвинтарі. Тут також згадали хвилиною мовчання шістьох новітніх Героїв Білорусії, які були вбиті в липні 2020 році.

«Це ті люди, яких вбив режим за те, що вони добивалися права обирати владу. А це рідне право обирати владу, як українського народу, так і білоруського. Але наш народ вже 26 років позбавлений цього права. І українці, які сьогодні вийшли з нами, які нас підтримують по всій Україні під біло-червоними прапорами, розуміють що таке агресія. В Україні війна з гібридної перетворилася вже в повноцінну. Не хочемо, щоб таке було у білорусів. Тому ми виходимо, щоб сказати, що ми Білорусія. Ми – незалежні і ми - не одні! Ми разом з Польщею, Литвою, Україною і лише разом ми поборемо Москву», - заявила білоруська активістка Альона Толстая.

В акції взяли участь кілька десятків людей, серед них – білоруси, які через репресії змушені були покинути країну. Як зізнаються організатори, вони планували чисельнішу акцію, але корективи внесли карантинні обмеження.

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Від Личаківського цвинтаря активісти рушили ходою до міської ради на площу Ринок, де розгорнули два 10-ти метрові прапори України та Білорусії, та провели концерт бардівської пісні. Далі пройшли до пам’ятника Степану Бандері, де відбулося віче. На завершення був салют для вшанування пам’яті Героїв минулого та сьогодення.

Як відомо, 8 вересня відзначається День білоруської військової слави, приурочений до дати битви під Оршею у 1514 році. У Львові вшанування цієї дати відбувається протягом років, а в Мінську ця дата – під забороною.

Фото Людмили Гринюк