КОДА і мобільні оператори підписали меморандум про співпрацю

Київська обласна державна адміністрація, Українська асоціація операторів зв’язку «Телас» та мобільні оператори «Київстар», Vodafone Україна та lifecell підписали меморандум про співпрацю з розвитку якісного зв’язку та інтернету.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«8 вересня 2020 року підписано меморандум про співпрацю між Київською обласною державною адміністрацією, Українською асоціацією операторів зв’язку «Телас», мобільними операторами «Київстар», Vodafone Україна та lifecell з метою прискорення розвитку на території Київської області якісного мобільного зв’язку та широкосмугового доступу до мережі Інтернет», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що КОДА і телеком-оператори співпрацюватимуть у питаннях розширення покриття мобільним зв’язком 3G та 4G Київської області як у сільській місцевості, так і на автошляхах, визначення можливостей державно-приватного партнерства у розвитку мобільного широкосмугового доступу до Інтернету в області та забезпечення доступу мобільних операторів до об’єктів інфраструктури для будівництва мобільних мереж.

Як розповів голова КОДА Василь Володін, Київська область є одним з найбільших регіонів України з населенням понад 2 млн осіб, і щоб розвивати підприємництво, освітні та соціальні ініціативи, спрощувати доступ до державних послуг та системи охорони здоров’я потрібні сучасні мобільні технології. «Тому сьогодні ми підписуємо Меморандум про співпрацю з мобільними операторами, які готові сприяти розвиткові Київщини і будувати мережі швидкісного мобільного інтернету за новими технологіями», - сказав він.

У свою чергу директор з регуляторного забезпечення Київстар Олександр Когут зазначив, що для компанії Київстар розвиток 4G-зв’язку в сільській місцевості – пріоритетний напрямок роботи та інвестування. «Адже наші абоненти живуть не лише в мегаполісах, а й в малих населених пунктах, і для багатьох з них 4G – єдина можливість отримати «вікно» в світ швидкісного Інтернету. Наша мета - забезпечити до кінця цього року можливість доступу до 4G для понад 90% населення Київської області», - підкреслив він.

Підписання меморандуму стало можливим за сприяння Асоціації операторів зв’язку «Телас», яка вже понад 20 років бере активну участь у розбудові телекомунікаційної галузі України та сприяє встановленню прозорих і збалансованих законодавчих умов для розвитку нових технологій зв’язку в Україні.

За словами голови асоціації «Телас» Леоніда Ошерова, підписання меморандуму між ОДА і операторами зв’язку є свідченням визнання важливості завдання із забезпечення максимального покриття Київської області якісним мобільним зв’язком та широкосмуговим інтернетом і створює умови для безперешкодного та своєчасного будівництва телеком-мереж і розміщення телеком-об’єктів у регіоні.

Фото: КОДА