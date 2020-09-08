Зеленський призначив голів чотирьох РДА

Зеленський призначив голів чотирьох РДА

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив голів Іллінецької та Чечельницької районних державних адміністрацій на Вінниччині, Брусилівської РДА на Житомирщині й Фастівської РДА на Київщині.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.

Президент, зокрема, призначив Богдана Кузнеца головою Іллінецької РДА (розпорядження №454/2020-рп) та Олега Храновського головою Чечельницької РДА (розпорядження №455/2020-рп) Вінницької області.

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Також призначено Сергія Бакуменка головою Брусилівської РДА Житомирської області (розпорядження №456/2020-рп) та Юрія Волкова головою Фастівської РДА Київської області (розпорядження №457/2020-рп).

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