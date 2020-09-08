Від молебну до весілля: Де найчастіше порушують карантин

Невеселий топ-12 проявів трагічної легковажності

Незважаючи на обмежувальні заходи та адаптивний карантин, який уряд продовжив до 31 жовтня, в Україні з'являються нові спалахи захворювань на COVID-19. Як правило, до них призводять порушення карантину. Кореспонденти Укрінформу зібрали найбільш кричущі випадки, які призвели до сплеску епідемії в регіонах.

1. ОДЕСА: 100 тисяч глядачів на Потьомкінських сходах

Найбільш масовим порушенням карантину в Україні за останній час можна вважати святкування Дня міста з ключовим заходом – гала-концертом на Потьомкінських сходах. За даними міської влади, концерт відвідали близько 100 тисяч глядачів. Варто зазначити, що місцева поліція відрапортувала: День міста пройшов без суттєвих правопорушень.

Фото: Думская

Втім, міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив, що масове святкування Дня міста в Одесі вийшло за межі здорового глузду і звинуватив міську владу у безвідповідальному ставленні до безпеки людей. "Я розумію, що ви знаходитеся у виборах... Але ви ж точно знаєте, яка кількість заповнених ліжок хворими на COVID-19, ви ж точно знаєте, яка кількість людей помирає кожного дня від цієї хвороби, ви точно знаєте, що проведення таких заходів несе небезпеку здоров'ю та життю громадян, ваших виборців", – наголосив Степанов.

Максим Степанов

Відразу ж після масових гулянь одеський блогер Ірина Гриб подала заяву до поліції щодо притягнення до відповідальності мера Геннадія Труханова за ознаками ст. 325 Кримінального кодексу України. Оскільки вважає, що "під час святкування були порушені санітарні правила і норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, що створило загрозу здоров'ю багатьох людей. Зокрема, вимоги постанови КМУ від 22 липня №641 та Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

2. ЧЕРНІВЦІ: Весільний сезон спровокував "червону" зону

Через три велелюдні весілля (на 300-500 людей), які зібрали під час карантину в Кіцманському районі, тут стався сплеск захворюваності й цей район першим в області потрапив до «червоної» зони поширення COVID-19.

Сергій Осачук

«Ми маємо чітко встановлені шляхом епідеміологічних розслідувань джерела вибуху, поширення інфекції, зокрема у Кіцманському районі. Три велелюдних весілля, на 300-500 гостей кожне, практично загнали весь район у так звану «червону» зону. Уже сьогодні встановили, що 20% усіх гостей, які були на святкуванні, мають підтверджений COVID-19. Значно більша кількість людей перебувають у статусі контактних осіб», – сказав голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

Пізніше почала швидко зростати кількість хворих у сусідньому Заставнівському районі.

Крім того, кілька випадків масового інфікування на коронавірус під час весілля розслідувала епідемічна комісія.

За попередньою інформацією, «вінчальна матка» (посаджена мати – ред.), маючи підтверджений тест на COVID-19, не залишилась на самоізоляції, а вирішила відгуляти весілля, як планувала до виявлення хвороби. У результаті цього заразилося чимало гостей на весіллі.

Наталія Гусак

«У Чернівецькій області зафіксовано факти, коли весільна дружка із клінічними симптомами коронавірусу була на двох весіллях. А «вінчальна матка», маючи позитивний результат тесту, також прийшла на свято. За результатами епідемічного розслідування будемо звертатися до правоохоронців», – сказала заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

3. ТЕРНОПІЛЬЩИНА: Паломництво до Почаївської лаври

У середині березня в Почаєві коронавірусом заразились паломники з Молдови. Ймовірне зараження у Почаївській лаврі підтвердив прем’єр-міністр Молдови. Згодом у Києві помер монах із Почаївської лаври, який захворів на коронавірус. Через кілька днів захворів священник, який брав участь у хорі в Почаївській лаврі та його дружина із Шумської лікарні, де пізніше заразилися співробітники медзакладу разом із головним лікарем, всього – 26 осіб.

У самій же лаврі підтвердили коронавірусну інфекцію у диякона і трьох хористів. В обителі терміново розпустили додому 40 семінаристів, серед яких могли бути й хворі.

На початок квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про підозру масового захворювання на коронавірус у Почаївській лаврі. Під час Великодніх свят у лаврі, всупереч засторогам медиків і поліції, Божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян. Після цього навколо Почаєва було встановлено карантинно-пропускні пости, лавру закрито на карантин, а у Почаєві та Кременецькому районі було зареєстровано спалахи поширення коронавірусу, яким захворіло одразу понад 40 осіб, кількість яких відтоді почала зростати з кожним днем як у районі, так і на Тернопільщині.

4. ДНІПРОПЕТРОВЩИНА: Понад три десятки випадків захворювання було виявлено у слухачів “біблійного коледжу”

У квітні в місті Першотравенську понад три десятки випадків захворювання на COVID-19 було виявлено у слухачів “біблійного коледжу”, які відвідували його під час карантину. Поліція разом з лікарями встановила всіх 556 осіб, які контактували з хворими. Їх перевірили та відправили на самоізоляцію. У поліції відкрили кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм у біблейській школі.

Поліцейські провели санкціонований судом обшук та вилучили з приміщення речові докази – відеореєстратор зовнішнього спостереження, журнали відвідування, системні блоки, вінчестери, флешносії тощо.

Фото: Ірина Ситнік

Згодом виявилося, що перевіряти слід ще й реабілітаційні центри у Підгородньому, клієнти яких контактували з хворими з Першотравенська. Серед клієнтів центрів, а часто це алко- та наркозалежні люди, ширились різні чутки. Тому, коли під’їжджала медична машина, ті втікали через паркани.

Аби убезпечити обласний центр — місто Дніпро — від проникнення та розповсюдження вірусу, мер Борис Філатов намагався закрити його з боку в’їзду з Підгороднього, Павлограда та Першотравенська. Згодом у самому Першотравенську було запроваджено особливий режим в`їзду та виїзду громадян і транспортних засобів. Скасували особливий режим лише через місяць.

5. ЛЬВІВЩИНА: Масове купання вірян

28 червня у джерелі села Новосілки, що в 15 км від Львова, відбулося масове купання вірян. Близько сотні людей разом обмивалися в невеликому джерелі. Відео масового купання опублікував львів’янин Віктор Католик.

Віруючі люди вважають, що крижана вода у джерелі цілюща, і щоб повністю оздоровитися, необхідно пройти у воді 12 кіл. На відео видно, що люди не лише ходять босоніж у воді, а й умивають водою обличчя. Учасники заходу перебувають без масок та не дотримуються дистанції. На той час у Львові діяли жорсткі умови карантину, було не дозволено збиратися групами понад 10 людей. За порушення передбачався штраф у розмірі 17 тис. грн.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький на засіданні обласної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій гостро зреагував на масове порушення карантину під час групового купання вірян.

Максим Козицький

«Львівщина серед лідерів за кількістю складених протоколів про порушення карантину. Днями мережу сколихнуло відео, на якому близько сотні людей влаштували масове купання у джерелі біля Львова. Цією справою зараз займаються правоохоронні органи», – наголосив Козицький.

6. ЗАКАРПАТТЯ: У церковному хорі заразилося одночасно 18 осіб

На Закарпатті через карантин відмінили усі фестивалі та івенти, навіть такі найвідоміші, як “Гуцульська бриндзя” чи “Регата” в Ужгороді. Але уникнути масових інфікувань це не дало змоги. Втім, масові порушення карантину в області пов'язані з відвідуванням храмів під час релігійних свят та весіллями.

- Перший масовий випадок захворювання й одночасно перший виявлений ковід на Закарпатті стався в церковному хорі однієї з релігійних громад православної церкви міста Мукачева. Тоді заразилося одночасно 18 чоловік, а жінка, котру госпіталізували до обласної інфекційки, стала офіційною першою ковідною пацієнткою, – повідомив в коментарі Укрінформу Олег Коцюба, перший заступник голови Закарпатської ОДА.

Олег Коцюба

На Закарпатті, за його інформацією, найбільші спалахи COVID-19, котрі за півроку фіксували епідеміологи, коливаються в межах двох десятків осіб. Велика кількість заражених пояснюється тим, що вони відбувалися по 20 в різних містах та селах області одночасно.

- У критичні місяці (за статистикою захворюваності на коронавірус в області це був липень та серпень) ми отримували такі спалахи щотижня в окремих релігійних осередках, причому, незалежно від конфесій, – зазначає Коцюба. – У Заріччі (Іршавщина), у Кіблярах (Ужгородщина) — по 15, 18 інфікованих після щонедільної служби. У Синевирі на храмове свято на Трійцю в червні зібралося все село, ми отримали масове зараження та критичну ситуацію в населеному пункті, – розповів він.

Відтак, згодом, щоб уникнути масового інфікування, в Мукачеві відмінили серпневу прощу на свято Успіння Богородиці в Свято-Миколаївському жіночому монастирі, яке щороку збирало десятки тисяч вірян. Але по всій області пройшли велелюдні літургії в храмах, епідеміологи ще нададуть їм свої оцінки.

7. ХАРКІВ: Відкриття нового «сухого» фонтану

Апогеєм нехтування карантином у регіоні став, безумовно, День міста в Харкові. 23 серпня на площу Свободи на відкриття нового «сухого» фонтану, найбільшого в Україні, прийшли тисячі людей. Говоримо, «тисячі», бо яблуку дійсно ніде було впасти: люди в натовпі, судячи з фото та відео, у більшості були без масок, годі й говорити про дистанцію. Люди на цій локації юрмилися до ночі, роблячи селфі. Та поліція наче цього всього й не помітила. Зазвичай після масових заходів відомство, яке забезпечує громадський порядок, називає кількість присутніх, але не цього разу, немає навіть орієнтовної цифри.

8. ВІННИЦЯ: Відкриття фонтану "Рошен"

Наймасовішим літнім заходом у Вінниці, під час якого грубо порушувалися карантинні обмеження, було відкриття десятого ювілейного сезону роботи світломузичного фонтану «Рошен».

Цьогоріч через епідемію коронавірусу традиційну програму відкриття суттєво скоротили, – не було традиційного концерту вітчизняних виконавців, а власне шоу-програма фонтану тривала не більше, аніж пів години.

Утім, людей все одно зібралося чимало. За оцінками правоохоронців, у святкуванні взяли участь близько 5 тисяч вінничан та гостей міста. Принаймні, така цифра фігурує у повідомленні на сторінці у «Фейсбук» Військової частини 3008 Національної гвардії України, бійці якої забезпечували дотримання громадського порядку під час заходу.

Судячи з фоторепортажу Укрінформу, карантинних обмежень не дотримувався майже ніхто з присутніх.

9. ЗАПОРІЖЖЯ: День незалежності на Хортиці

На острові Хортиця сотні запоріжців, що прийшли на святкування 29-ї річниці Дня Незалежності України, були без масок та не дотримувались соціальної дистанції.

Фото: Запорізька міська рада

Святкування проходило на території Історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» Національного заповідника «Хортиця». Обласна та міська влада підготували насичену програму, запросили симфонічний оркестр, музичні та танцювальні гурти.

Фото: Запорізька міська рада

Ніхто з містян, що були того дня на острові, не дотримувався карантинних вимог. Доказом того є ролик, оприлюднений на сайті Запорізької ОДА.

Офіційних заяв поліції щодо карантинних порушень не було.

10. ХЕРСОНЩИНА: Пісенний фестиваль «Зірковий прибій»

На Херсонщині у курортному приморському селі Залізний Порт у кінці липня проводився пісенний фестиваль «Зірковий прибій», організатори якого, за інформацією поліції, допустили порушення карантинних вимог. Ця подія привернула увагу, адже на сцену виходили відомі в Україні артисти. За інформацією поліції, у заході взяли участь більш як 3 тисячі громадян.

«Вони не дотримувалися соціальної дистанції, були без засобів індивідуального захисту», – зазначила у розмові з кореспондентом агентства начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.

У результаті поліція склала два адміністративні протоколи за ст.44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» КУпАП.

У соцмережах і ЗМІ ширилося відео з фестивалю, де фіксувалося порушення карантинних вимог.

11. МИКОЛАЇВ: День молоді та вечірній концерт

У Миколаєві 15 серпня було проведено День молоді, під час якого на вечірньому концерті на площі зібралося кілька тисяч людей. А вже через тиждень кількість хворих у місті почала різко зростати.

За словами заступника директора ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України», керівника обласного штабу з ліквідації наслідків НС Олександра Ігнатенкова, цей факт значно вплинув на кількість захворювань.

Щодо точної кількості, то ЗМІ називають від 3 до 5 тисяч учасників. Поліція таких даних не зазначила.

12. КИЇВЩИНА: Вагітна "зачинила" на карантин пологовий будинок

Через виявлений в однієї з вагітних COVID-19 на двотижневий карантин зачинено пологовий будинок Ірпінської центральної лікарні, що у Ворзелі.

За словами першого заступника міського голови Ірпеня Олександра Маркушина, в ніч на 28 серпня "швидка" доставила в пологовий будинок у Ворзелі жінку при надії з загрозою переривання вагітності. Потрібно було екстрено зробити кесарів розтин. Оскільки у неї була температура й ознаки респіраторного захворювання, зробили експрес-тест на коронавірус. Він виявився негативним. Через пряму загрозу життю жінки і дитини, медики вирішили негайно оперувати її. Після операції жінку помістили в ізолятор і повідомили про потребу здачі аналізів для ПЛР-діагностики. І тільки тоді вона розповіла, що напередодні вже здала цей тест, бо була підозра на COVID-19.

Олександр Маркушин

"Сьогодні ми отримали результати – вони, на жаль, позитивні. Маємо 10 медиків, які безпосередньо контактували з хворою та 20 вагітних, які перебували в цей час у пологовому (з хворою жінкою не контактували). 14 вагітних, які були на збереженні, виписуємо додому під нагляд сімейних лікарів. Контактні лікарі уже на самоізоляції. Усім 30 особам буде зроблено ПЛР-тестування", – підкреслив Маркушин.

Наразі вагітні жінки регіону направляються на пологи у Бородянську центральну районну лікарню.

За повідомленнями власних кореспондентів Укрінформу та ЗМІ