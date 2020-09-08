Львівщина на рік забезпечена усіма вакцинами - ОДА

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА.

"Область понад річну потребу забезпечена вакцинами для профілактики туберкульозу, гепатиту В, гемофільної інфекції, інактивованою поліомієлітною вакциною, комбінованою пентавалентною вакциною для профілактики кашлюка, гепатиту В, гемофільної інфекції, а також для профілактики кору, паротиту, краснухи. 6 серпня надійшла дифтерійно-правцева вакцина для ревакцинації дітей віком 6 років, яка була у дефіциті в І півріччі 2020 року. На сьогодні Львівська область повністю забезпечена всіма необхідними вакцинами для проведення профілактичних щеплень", - йдеться в повідомленні.

Попри все, лікарів хвилює недостатня кількість проведених щеплень. Зокрема, в області за серпень було щеплено близько 5% дітей, а це значно менше середньомісячного виконання, яке повинно складати не менше 7,9% від кількості дітей цільової вікової групи.

«На проведення планових щеплень негативний вплив спричинила пандемія коронавірусної хвороби. Попри те, що надання медичної послуги з планової вакцинації не зупинялось, фактично із середини березня кількість візитів населення до медичних закладів з приводу вакцинації різко знизилась, а в окремих районах і містах - припинилась. Це вплинуло на показники охоплення профілактичними щепленнями цільових вікових груп», - розповів директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

У Львівській ОДА зазначають, що відвідування кабінетів щеплень з метою вакцинації в умовах пандемії коронавірусу є обґрунтованим. Рекомендовано використовувати кожен візит до закладу охорони здоров’я для введення кількох вакцин одночасно.

В Україні за Національним календарем щеплень роблять вакцинацію від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції.

У дорослому віці також слід пам’ятати про щеплення проти дифтерії та правця і робити 1 раз на 10 років.