У Миколаєві відкривають ще одну лікарню для хворих на COVID-19

У Миколаєві Міністерство охорони здоров’я дозволило відкрити ще одну лікарню для госпіталізації хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

«Щодня в Миколаєві збільшується кількість хворих на COVID-19, а місця в лікарнях поступово заповнюються. У першій лікарні вже скоро може не вистачати місця для госпіталізації хворих. Отож ми 11 разів зверталися до МОЗ, щоб нашу третю лікарню включили до переліку закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19. І ось відсьогодні третю лікарню було таки включено до переліку і вона прийматиме хворих», - написав Сєнкевич.

Він також звернув увагу на проблему будівництва інфекційного відділення у п’ятій лікарні. Для підключення нової споруди до комунікаційних мереж необхідно близько 10 мільйонів гривень. «Тому я звернувся до голови Миколаївської ОДА Олександра Стадніка з проханням посприяти виділенню коштів на завершення цих робіт», - зазначив очільник міста.

Загалом станом на 8 вересня на Миколаївщині зареєстровано 1714 підтверджених випадків COVID-19. З них у м. Миколаєві – 931 особа.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 нових випадків.