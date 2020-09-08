Танкер Delfi готують до буксирування - чистять від мулу і сміття
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМПУ.
"У даний момент ми "тримаємо" судно на плаву і ліквідуємо водотічність відсіків для безпечного переходу в заплановану точку викиду. Відповідно до гарної морської практики, після підйому і в будь-якому випадку до буксирування судно повинно відстоятися не менше 24 годин з контролем рівня в танках", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перед видаленням танкера з пляжної зони Одеси з корпусу збирають велику кількість мулу і сміття (включаючи механізми судна), який змістився на правий борт і створює небажаний крен.
Триває також герметизація корпусу (до машинного відділення ще надходить до 25 кубометрів води на годину), уточнили в АМПУ.
Танкер Delfi готують до буксирування / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ
Як повідомляв Укрінформ, згідно з погодженим планом робіт, які ведуться навіть у нічну пору, фахівці компанії "Краншип" планували зняти танкер з мілини в ніч на 7 вересня й відбуксирувати до порту Чорноморськ. Однак після обстеження корпусу водолазами виявлено додаткові пробоїни у кормовій частині корпусу судна. Лише після завершення робіт з герметизації танкера його буде прикріплено до понтонів, плавкрана «Атлас-4» і видалено з пляжної зони Одеси. Оскільки робота складна, фінальні терміни завершення операції не вказуються. Очільник Одеської ОДА Куций сподівається, що аварійний танкер піднімуть з мілини за день-два.
У ніч 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту «Южний». Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підйому танкера з мілини. 26 серпня 2020 року фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль.
Наприкінці серпня ДП «Адміністрація морських портів України» в особі Одеської філії АМПУ подала позов до власника танкера Delfi. Господарський суд Одеської області наклав арешт на судно і призначив на 23 вересня розгляд позову АМПУ про стягнення 2,4 млн грн з судновласника.
Перше фото: АМПУ