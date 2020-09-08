Танкер Delfi готують до буксирування - чистять від мулу і сміття

Фахівці компанії "Краншип" виконали два етапи погодженого плану зняття з мілини аварійного танкера Delfi та видалення його з пляжної зони Одеси. Кормова частина судна вже на плаву, корпус очищують від мулу та сміття перед буксируванням до порту Чорноморськ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМПУ.

"У даний момент ми "тримаємо" судно на плаву і ліквідуємо водотічність відсіків для безпечного переходу в заплановану точку викиду. Відповідно до гарної морської практики, після підйому і в будь-якому випадку до буксирування судно повинно відстоятися не менше 24 годин з контролем рівня в танках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перед видаленням танкера з пляжної зони Одеси з корпусу збирають велику кількість мулу і сміття (включаючи механізми судна), який змістився на правий борт і створює небажаний крен.

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Триває також герметизація корпусу (до машинного відділення ще надходить до 25 кубометрів води на годину), уточнили в АМПУ.

Танкер Delfi готують до буксирування / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, згідно з погодженим планом робіт, які ведуться навіть у нічну пору, фахівці компанії "Краншип" планували зняти танкер з мілини в ніч на 7 вересня й відбуксирувати до порту Чорноморськ. Однак після обстеження корпусу водолазами виявлено додаткові пробоїни у кормовій частині корпусу судна. Лише після завершення робіт з герметизації танкера його буде прикріплено до понтонів, плавкрана «Атлас-4» і видалено з пляжної зони Одеси. Оскільки робота складна, фінальні терміни завершення операції не вказуються. Очільник Одеської ОДА Куций сподівається, що аварійний танкер піднімуть з мілини за день-два.

У ніч 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту «Южний». Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підйому танкера з мілини. 26 серпня 2020 року фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль.

Наприкінці серпня ДП «Адміністрація морських портів України» в особі Одеської філії АМПУ подала позов до власника танкера Delfi. Господарський суд Одеської області наклав арешт на судно і призначив на 23 вересня розгляд позову АМПУ про стягнення 2,4 млн грн з судновласника.

Перше фото: АМПУ