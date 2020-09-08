Зеленський приїхав на Сумщину

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Сумську область, де візьме участь у презентації стратегії розвитку регіону та поспілкується з ветеранами й представниками культури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Сумській області. Глава держави візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року", - ідеться в повідомленні.

Також Зеленський ознайомиться з роботою обласного комунального підприємства «Аеропорт Суми».

Крім того, планується, що Президент зустрінеться з ветеранами АТО/ООС та представниками галузі культури.