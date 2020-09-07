В Академії прикордонної служби у Хмельницькому - спалах COVID-19

У Нацакадемії прикордонної служби ім. Б.Хмельницького виявили десятьох інфікованих коронавірусом.

Про це повідомив на брифінгу перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Роман Примуш, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОДА.

У Національній академії ДПСУ захворіли 5 працівників, в т.ч. медичних, 4 військовослужбовці, 1 курсант. Всі вони ізольовані на території закладу і лікуються амбулаторно. Коло контактних осіб становить 120 людей, яким наразі проводять тестування.

Серед інших випадків захворювання в регіоні на коронавірус, які викликають найбільше занепокоєння, - двоє інфікованих працівників Хмельницької обласної лікарні (в ортопедичному відділення та харчоблоці), шестеро футболістів команди “Епіцентр”, один працівник Електротрансу, двоє податківців. Захворювання виявлене також у працівника геріатричного закладу у смт Базалія. У 36 підопічних та 26 працівників сьогодні відбирається біоматеріал для ПЛР-аналізу.

"У зв’язку з початком освітнього процесу під особливим контролем захворюваність в навчальних закладах. За вихідні зареєстровано 18 нових випадків захворювання в закладах освіти: 7 вчителів, 2 вихователі ДНЗ, 1 бібліотекар, 1 водій, 5 учнів та 2 студенти. Класи, де виявлено захворювання, переведені на дистанційну форму навчання. Повністю призупинено навчальний процес у Летичівському НВК №1, Глушковецькій гімназії Ярмолинецького району", - зазначили в ОДА.

Щодо завантаженості лікувальних закладів інформують, що повністю заповнена Хмельницька інфекційна лікарня (160 хворих, 1 підозра, завантаженість 100%), майже повністю - Славутська ЦРЛ (71 хворий і 21 підозра, завантаженість 87%). У Шепетівській ЦРЛ – 59 хворих, 19 підозр, завантаженість 78%, Дунаєвецькій ЦРЛ – 65 хворих, 5 підозр, завантаженість 75%, Городоцькій ЦРЛ - 17 хворих, 10 підозр, завантаженість 27%, Ізяславській ЦРЛ – 2 підозри, завантаженість 2%, Кам’янець-Подільській ЦРЛ – 39 хворих, 12 підозр, завантаженість 51%, у Старокостянтинівській ЦРЛ – 2 хворих, завантаженість – 5%.

Загалом по Хмельницькій області завантаженість ліжкомісць у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, складає 56%.

За потреби в області готові розгорнути додаткові медичні заклади: Волочиську ЦРЛ, Спеціалізовану медико-санітарну частину м.Нетішин, Красилівську ЦРЛ. Вирішується питання про розгортання ще одного закладу у м.Хмельницькому, орієнтовно ним буде Хмельницька міська лікарня.

За вихідні, 5-6 вересня, на Хмельниччині зареєстровано 233 нових випадки захворювання на COVID-19, 61 випадок одужання та 4 летальних випадки. За понеділок, 7 вересня, виявлено 36 нових випадків та 9 одужань. Зафіксовано ще один летальний випадок.

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За час епідемії в області зареєстровано 3318 випадків хвороби, 1615 осіб перебувають на лікуванні, з них 416 – на стаціонарі, 1199 лікуються амбулаторно. Розгорнуто 871 ліжкомісце для надання стаціонарної допомоги хворим з COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 2 174 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068. Загалом у країні на сьогодні зафіксовано 2 877 летальних випадків, вилікувалися 62 606 осіб.