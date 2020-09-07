На Луганщині ліквідували лісову пожежу біля трьох населених пунктів

На Луганщині 7 вересня об 11:20 пожежу сухої трави та лісових насаджень поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Лопаскиного та Лобачевого, яка виникла 2 вересня, ліквідовано.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Твіттері, передає Укрінформ.

«Луганська область. 7 вересня о 11:20 пожежу сухої трави та лісових насаджень поблизу населених пунктів Трьохізбенка, с. Лопаскине та Лобачеве, яка виникла 2 вересня, ліквідовано», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі триває ліквідація пожежі між селом Старий Айдар та селом Лобачеве.

Як повідомлялося, 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га. Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув, двоє отримали опіки різного ступеню тяжкості, а також знищено та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Розпочато провадження за фактом пожеж.

4 вересня пожежі 3 осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (с. Лобачеве, с. Лопаскине та смт Трьохізбенка), які виникли 2 вересня, було локалізовано. Інженерною технікою створено 12 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве.

Фото: МВС