Лікарні Ізмаїла з "червоної" зони працюють на межі - забагато хворих на COVID-19

Мер Ізмаїла Андрій Абрамченко звернувся до голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого з пропозицією про перерозподіл потоку хворих на коронавірус - визначити Білгород-Дністровську райлікарню додатковим "опорним" медзакладом у південних районах, щоб хворих з Білгород-Дністровського району не направляли в Ізмаїл.

Як передає Укрінформ, про це Абрамченко повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Сьогодні надходить багато дзвінків щодо ситуації в Білгороді-Дністровському, де жителі проти відкриття опорної лікарні для лікування хворих на COVID-19. А в Ізмаїлі медичний персонал лікувальних установ з самого початку спалаху цієї хвороби самовіддано бореться з нею, багато хто вже перехворів COVID-19. Лікарні Ізмаїла працюють на межі, приймаючи хворих на COVID-19 з усього півдня Одеської області, в тому числі з Білгород-Дністровського району. Вважаю цю ситуацію вкрай безвідповідальною", - зазначив Абрамченко.

Мер Ізмаїла переконаний, що з метою розвантаження медзакладів Ізмаїла мала бути визначена опорна лікарня також у Білгород-Дністровському - зі створеними умовами для лікування хворих на COVID-19 з цього району, які сьогодні лікуються в Ізмаїлі.

За словами Абрамченка, він розмовляв з цього приводу з головою ОДА, ініціювавши перерозподіл хворих на COVID-19 у лікарнях півдня області, оскільки узгодження здійснюється "централізовано - через Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Голова ОДА Максим Куций дав доручення врегулювати ситуацію, що виникла - з урахуванням того, що лікарні Ізмаїла працюють на межі щодо заповнюваності ліжок хворими на COVID-19 і з метою забезпечення резерву ліжко-місць для хворих Ізмаїла та Ізмаїльського району в нових межах (до складу яких увійшли Ренійська, Саф'янська, Суворовська, Кілійська і Вилківська ОТГ).

"Департамент охорони здоров'я ОДА облдержадміністрації вніс зміни в маршрут руху хворих на COVID-19, і з 7 вересня хворих з Білгород-Дністровського району в Ізмаїл не відправлятимуть", - підсумував Абрамченко.

Слід зазначити, що за минулу добу в Одеській області зафіксовано 145 хворих, інфікованих СOVID-19, а всього в регіоні хворіють на коронавірус 6 тисяч 113 осіб.

З 7 вересня діє нове епідемічне зонування. Зокрема, до "червоної" зони належать Біляївка, Ізмаїл та Болградський район, в "оранжевій" опинилися Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони, а в "жовтій" - Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар, Южний та Арцизький , Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський і Саратський райони.

В Україні станом на ранок 7 вересня виявлено 2 174 нові випадки зараження коронавірусом, з початку епідемії в цілому їх зафіксовано 138 068.

Найбільше хворих виявлено в Києві (244), Львівській (186), Тернопільській (165), Чернівецькій (163), Івано-Франківській (161), Одеській (145), Харківській (139), Сумській (105), Рівненській (102 ) областях.