На Луганщині ще гасять тліючу траву та чагарники

У двох районах Луганської області станом на ранок 7 вересня здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави, чагарників та лісової підстилки. Загрози населеним пунктам немає.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, станом на 7 годину 7 вересня в Новоайдарському районі (с. Лобачеве, с. Лопаскине та смт Трьохізбенка) відкритого вогню не спостерігається. Пожежники гасять окремі осередки тління сухої трави, чагарників та лісової підстилки.

Крім того, 6 вересня о 19 год. 30 хв займання сухої трави, сушняку та лісових насаджень між с. Лобачеве Новоайдарського району та с. Старий Айдар Станично-Луганського району, яке виникло 4 вересня, локалізовано. Загрози населеним пунктам немає. Станом на ранок понеділка відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави, чагарників та лісової підстилки.

Всього на території області до гасіння пожеж залучено 111 осіб та 27 одиниць техніки, з них від ДСНС 105 чоловік особового складу та 23 одиниці техніки.

Як повідомлялось, 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га. Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув, двоє дістали опіків різного ступеня тяжкості, а також знищено та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Розпочато провадження за фактом пожеж.

4 вересня пожежі 3 осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (с. Лобачеве, с. Лопаскине та смт Трьохізбенка), які виникли 2 вересня, локалізовано. Інженерною технікою створено 12 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве.