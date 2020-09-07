Літо не здає позицій: синоптики прогнозують до +30°

У понеділок, 7 вересня, очікуються короткочасні дощі на Заході України та на Житомирщині, в решті областей без опадів; температура становитиме 18-30°.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр. Зазначається, що у більшості західних та Житомирській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура 7 вересня вдень 25-30°, на Львівщині, Волині та Рівненщині 18-23°. У південній частині, східних, центральних, більшості районів північних та Тернопільській областях зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Читайте також: В Україну йдуть дощі, але спека не відступає У Києві та області 7 вересня очікується мінлива хмарність. Температура вдень становитиме 25-30°.