Літо не здає позицій: синоптики прогнозують до +30°
Погода
Укрінформ
У понеділок, 7 вересня, очікуються короткочасні дощі на Заході України та на Житомирщині, в решті областей без опадів; температура становитиме 18-30°.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.
Зазначається, що у більшості західних та Житомирській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура 7 вересня вдень 25-30°, на Львівщині, Волині та Рівненщині 18-23°.
У південній частині, східних, центральних, більшості районів північних та Тернопільській областях зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві та області 7 вересня очікується мінлива хмарність. Температура вдень становитиме 25-30°.