На Харківщині загасили пожежу під Гороб’ївкою

Лісову пожежу поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району Харківської області, що почалася 2 вересня, ліквідували.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 15:00 6 вересня пожежу ліквідовано", - зазначається у повідомленні.

На місці від ДСНС лишається 46 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки.

За даними ДСНС, загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га (з них 100 га верхової пожежі).

Як повідомляв Укрінформ, із села Гороб'ївка Дворічанського району на Харківщині через масштабну лісову пожежу евакуювали жителів. За даними Дворічанської райдержадміністрації, "є згорілі будинки”. Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом на Харківщині 2 вересня, провів екстрену нараду з усіма відповідними службами щодо пожежі. Він запевнив, що ситуація під контролем.

Фото: ДСНС