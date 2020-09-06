До +30° і трохи дощів: як почнеться наступний тиждень

У понеділок, 7 вересня, у південній частині, східних, центральних, більшості районів північних та Тернопільській областях прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У більшості західних та Житомирській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр.

7 вересня температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°, у східних областях 8-13°; вдень 25-30°, на Львівщині, Волині та Рівненщині 18-23°.

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8-9 вересня синоптики очікують мінливу хмарність. Без опадів, лише 8 вересня вночі у більшості північних та центральних областях, вдень на північному сході країни місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 8 вересня 16-21°, 9 вересня 20-25°; на решті території вночі 10-15°, на узбережжі морів 16-19°; вдень 23-28°, у північних, 8 вересня й у більшості центральних областей 17-22°.

10-11 вересня опадів не очікується, лише вдень 10 вересня у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 7-13°, на узбережжі морів 14-18°; вдень 21-27°, у південній частині до 30°, 11 вересня у західних, північних та місцями центральних областях 18-24°.

У Києві та області 7 вересня очікується мінлива хмарність. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°. 8-9 вересня теж без опадів, лише вночі 8 вересня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15°; вдень 17-22°. 10- 11 вересня теж опадів не очікується. Температура вночі 8-13°, вдень 10 вересня 22-27°, 11 вересня 19-24°.