Під Запоріжжям зіткнулися легковики, двоє загиблих

На трасі Харків-Сімферополь у районі Степногірська під Запоріжжям зіткнулися два легковики, один з яких загорівся. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив обласний центр медичної допомоги та медицини катастроф, передає кореспондент Укрінформу.

"На трасі у Василівському районі між. с. Степногірськ та с. Приморське сталося зіткнення 2 легкових автомобілів. Постраждали 7 осіб, 2 з яких загинули на місці пригоди. Інші постраждалі: жінка 36 років, чоловік 39 років та діти 9, 2 та 1 року", - йдеться у повідомленні.

Хлопчик 9 років отримав тяжкі травми. Жінка - травму колінного суглоба. Дівчинка 2 років - закритий перелом правого плеча, а дівчинка 1 року - закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку. У 39-річного чоловіка травма м'яких тканин голови. Всі постраждалі госпіталізовані.

За даними поліції, зіткнулися Mazda СХ9 та Daewoo Nubira. E результаті зіткнення останнє авто загорілось.