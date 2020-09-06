Помер львівський кардинал Яворський

У віці 94 років 5 вересня помер львівський митрополит Римо-католицької церкви Мар'ян Яворський.

Як передає Укрінформ, про смерть митрополита повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Фейсбуці.

"Щирі співчуття усій католицькій спільноті з приводу відходу до вічності видатного львів’янина Архиєпископа-Митрополита Львівського Кардинала Мар’яна Яворського. Львів завжди пам’ятатиме Вас як свого громадянина, архієпископа та релігійного мислителя", – написав львівський мер.

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За інформацією Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви в Україні, Мар'ян Яворський - 44-й Архієпископ-Митрополит Львівський латинського обряду і перший кардинал серед латинських Львівських Архієпископів, який співпрацював із трьома понтифіками: св. Йоаном Павлом II, Бенедиктом XVI та Франциском.

На престол Кардинала Мар’яна Яворського Митрополита Львівського введено у Кафедральному Соборі Львова в 2001 році. У 2008 році Папа Римський Бенедикт XVI прийняв його відставку, тоді ж владу у Архідієцезії передано наступнику Архієпископу-Коад’ютору Мечиславові Мокшицькому. Львівській архідієцезії Римо-католицької церкви в Україні пообіцяли надати інформацію про похорон священнослужителя дещо згодом.

Мар’ян Яворський має державні нагороди, зокрема, орден Ярослава Мудрого IV ступеня.