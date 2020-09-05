На суботу синоптики прогнозують дощі з грозами, вдень до +27°

У суботу, 5 вересня, в Україні дощі та грози оминуть лише західні області, а також Вінницьку, Житомирську та Київську. Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

Згідно з прогнозом, 5 вересня в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, помірні грозові дощі, у Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, вночі у південних, центральних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на сході та півдні країни 14-19°, вдень 22-27°. Читайте також: На вихідні дощитиме, подекуди - грози У столичному регіоні 5 вересня без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.