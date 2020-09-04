СБУ перевіряє інформацію про появу георгіївських стрічок у Чернігові

В одному з мікрорайонів Чернігова помітили заборонену символіку - георгіївську стрічку з російським триколором поруч.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив очільник чернігівського осередку Нацкорпусу Олександр Тарнавський.

"Другий день по Чернігову з’являються такі стрічки", - написав він над фотографією-підтвердженням.

У коментарях під постом активіст пояснив, що стрічки бачив у кількох місцях на вулиці Рокосовського.

У міському відділі поліції зазначили, що на ранок 4 вересня ніяких заяв із цього приводу не надходило.

До обласного управління СБУ теж звернень не було, але там сказали, що "проводять перевірку інформації та вживають заходів для встановлення причетних до правопорушення осіб".

Як відомо, публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської стрічки чи її зображення тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією самої стрічки або предметів, що містять її зображення.

Фото: Oleksandr Tarnavskyi, Facebook