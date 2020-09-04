У Миколаєві поліція затримала військового з гранатами та тротиловими шашками

У Миколаєві поліцейські затримали військовослужбовця, з авто якого вилучили гранати, набої, тротилові шашки та сигнальні ракети.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

« У Миколаєві поліцейські затримали військовослужбовця, з авто якого вилучили гранати, набої, тротилові шашки та сигнальні ракети. Вночі, 4 вересня, до поліції надійшло повідомлення від мешканки Центрального району про те, що зі стоянки зник її автомобіль BMW-323. Заявниця підозрює в угоні свого чоловіка, тому що вони посварились, та вказує, що при собі він може мати боєприпаси», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські розшукали транспортний засіб впродовж години. За кермом авто дійсно знаходився чоловік заявниці, який прямував за межі міста. Оглянувши транспортний засіб, правоохоронці виявили у салоні револьвер, патрони різного калібру, три тротилові шашки, дві гранати та сигнальні ракети.

За словами водія-військовослужбовця, боєприпаси він знайшов на околиці міста. Вилучене правоохоронці направлять на експертизу.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та затримали 28-річного військовослужбовця у порядку ст. 208 КПК.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України.

Фото: Національна поліція