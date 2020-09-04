На Хмельницькій АЕС зростає кількість інфікованих COVID-19 працівників

На Хмельницькій атомній електростанції за минулу добу виявили чотири нових випадки захворювання працівників на коронавірус.

Про це йдеться у щоденному бюлетені на сайті підприємства, повідомляє Укрінформ.

Згідно з інформацією, станом на 4 вересня на лікуванні з приводу коронавірусу знаходиться 22 працівники ХАЕС. Загалом від початку епідемії на станції захворіли 48 людей, з них 26 одужали.

На дистанційній формі роботи наразі перебуває 60 працівників, на лікарняному з приводу ГРВІ – 54.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу в Україні зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951. Від початку епідемії зафіксовано 2 761 летальний випадок, одужали 60 613 осіб.

Найбільше нових випадків за добу виявлено у Харківській області (371), місті Києві (319), Тернопільській (204), Львівській (196) областях.

У Хмельницькій області від початку епідемії зафіксовано 2848 випадків захворювання на COVID-19.