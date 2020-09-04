Аваков нагородив медаллю мешканця Гороб’ївки, який врятував від пожежі 20 будинків

Жителя села Гороб’ївка у Дворічанському районі на Харківщині Сергія Тесленка Арсен Аваков нагородив медаллю "За сприяння органам МВС" - чоловік урятував 20 будинків від займання під час масштабної лісової пожежі.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляється на сторінці МВС у Фейсбуці.

«Сергій Тесленко – місцевий житель с. Гороб’ївка Харківської області. Коли вогонь підібрався до його села, він не стояв осторонь. А власним трактором почав орати захисні смуги навколо будинків односельчан. Тим самим врятував 20 домогосподарств», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, керівник МВС Арсен Аваков разом з міністром соцполітики Мариною Лазебною та керівником Харківської ОДА 3 вересня перебувають на Дворічанщині, де продовжується гасіння осередків лісової пожежі.

У спілкуванні з ними мешканці найбільш постраждалої Гороб’ївки розповіли, що вогонь охопив будинки за 10 хвилин: люди не встигли врятувати ні речі, ні худобу, хапали документи та намагалися гасити вогонь.

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Вдень 2 вересня на території Дворічанського району сталася масштабна лісова пожежа. Через вітер вогонь перекинувся на вулицю в селі Гороб’ївка. Згодом рятувальники повідомили, що площа пожежі збільшилася до 400 га, з них 100 га – верхової пожежі. Пізно ввечері стало відомо, що вогнем охоплено пів тисячі га лісів, горіння відбувається навколо трьох основних осередків , а село Гороб’ївка фактично знищене. Там згоріло 22 домоволодіння, більше 50 людей евакуйовано, 33 залишилися без житла - їм пообіцяли виплатити до 300 тисяч гривень.

Наразі люди розмістилися в родичів і друзів. У районі чиновники формують списки першочергових потреб людей і обіцяють надати білизну, засоби гігієни. Також підключилися волонтери.

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За фактом пожежі на Дворічанщині слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Також повідомлялося, що вдень спалахнула пожежа поблизу військового полігону в Чугуївському районі. Поліція теж кваліфікувала подію як підпал.

Станом на ранок 3 вересня триває гасіння осередку у Дворічанському районі на площі близько 100 га та окремих осередків у Чугуївському районі.

За словами начальника Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Віталія Склярова площу пожеж уточнюватимуть впродовж десяти днів.

Загалом, за даними обласного управління ДСНС, за 2 вересня на Харківщині виникло 57 загорянь в екосистемах і лісах на площі 573 гектари. Причиною загоряння рятувальники вказують людський фактор.

Фото: МВС