У Львівській міськраді за час пандемії на COVID-19 захворіли 75 працівників

У Львівській міській раді за час карантину захворіли на коронавірус 75 осіб, 45 з них вже одужали, інші на лікарняному. Не зважаючи на таку ситуацію, колегія прийняла рішення провести 4 вересня пленарне засідання сесії міськради.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав міський голова Львова Андрій Садовий у Фейсбуці.

«У ратуші працює 1643 людини. За весь час карантину захворіли 75 осіб. З них 45 вже отримали негативні результати ПЛР-тестування. 30 людей перебувають на лікарняному. Це 1.8% від загальної кількості працівників. Сесія відбудеться завтра у приміщенні Шевченківської райадміністрації. Сьогодні на колегії прийняли спільне рішення, що доступ до залу засідання будуть мати лише депутати та ті, від кого безпосередньо залежить процес», - зазначив Садовий.

Також міський голова зазначає, що загалом протестували на коронавірус 50% працівників. Це в першу чергу ті, хто під час карантину продовжували ходити на роботу, відповідно контактували зі значною кількістю людей. Зараз намагаються тестувати всіх, у кого проявляються підозрілі симптоми.

Як повідомляв Укрінформ, пленарне засідання Львівської міської ради, яке планувалося на 21 серпня, скасували через те, що серед депутатів та працівників мерії виявили хворих на коронавірус. Про це в Інтернеті повідомляли депутати.

25 серпня Андрій Садовий спростував ці заяви, сказавши, що в міській раді захворів лише один керівник фракції і один із заступників міського голови. І лише декілька осіб мають підозру на інфікування коронавірусом, але «чесно вам скажу, це є середньостатистичний показник по місту», - зазначав тоді мер.