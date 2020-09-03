За фактом пожеж на Луганщині відкрили справу

Прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактом пожеж на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Луганською місцевою прокуратурою № 2 та Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та заподіяло майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 2 вересня 2020 року на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га. Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув, двоє - отримали опіки різного ступеню тяжкості, а також знищено та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Гасіння пожеж ускладнено розташуванням осередків займання у безпосередній близькості до лінії розмежування та мінуванням цих території.

Наразі проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється Новоайдарівським та Станично-Луганським відділами поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області. Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Луганської області.

Як повідомлялося, у Луганській області 2 вересня зафіксували 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів. Станом на 11.00 3 вересня з 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень, на яких проводилось гасіння, ліквідовано – 3 осередки. Продовжується гасіння 3 осередків, з яких локалізовано 1 осередок в Станично-Луганському районі.