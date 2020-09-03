Торецьк та Авдіївський коксохім знеструмлені через вибух трансформатора

На Донеччині місто Торецьк, насосна станція 3-го підйому каналу КП «Компанія «Вода Донбасу» каналу Сіверський Донець – Донбас та Авдіївський коксохімічний завод частково залишилися без електропостачання через аварію.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Зазначено, що зупинилося електропостачання через вибух трансформатора напруги на підстанції НЕК «Укренерго» Центральна-330 кВ. Вибух трансформатора не пов’язаний з бойовими діями, пояснили в ОДА.

Читайте також: У Авдіївці горів коксохімічний завод

Там запевнили, що насосна станція 3-го підйому каналу Сіверський Донець – Донбас буде частково заживлена від підстанції 35 кВ «3-й Підйом». Авдіївський коксохімзавод буде заживлено по резервній лінії. Населенню Торецька електропостачання планується відновити після завершення аварійно-відновлювальних робіт на підстанції НЕК «Укренерго» «Центральна-330 кВ».