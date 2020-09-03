Вересень б’є температурні рекорди – у Миколаєві майже 36° спеки

У Миколаєві зафіксували одразу два погодних рекорди: 2 та 3 вересня температура повітря була найвищою за весь період спостережень - 34,9 та 35,7 градуса тепла відповідно.

Про це йдеться на сторінці Миколаївського гідрометцентру у Фейсбуці.

"Маємо два нових температурних рекорди: 2 вересня у Миколаєві зафіксовано максимум у +34,9 градуса, що є абсолютним рекордом для цього дня за весь період спостережень. На 15 годину 3 вересня вже маємо +35,7 градуса, що також вже є рекордом для цього дня. Не виключено, що до кінця дня температура ще підвищиться", - йдеться у повідомленні.

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На уточнююче запитання працівники гідрометцентру повідомили кореспонденту Укрінформу, що досі рекордною вважалася температура 2 вересня у 2018 році +34,1 та +35,1 3 вересня у 2015 році.