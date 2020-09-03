На Запоріжжі другу хвилю COVID-19 очікують наприкінці жовтня

Друга хвиля пандемії коронавірусу на Запоріжжі очікується в жовтні – на початку листопада.

Про це під час пресконференції заявила радниця голови Запорізької ОДА з питань охорони здоров’я Олена Теряєва, передає кореспондент Укрінформу.

“Другу хвилю пандемії ми очікуємо в жовтні - на початку листопада. Готуємо лікарні другої хвилі. Сумарно в Запорізькій області захворіло на COVID-19 1708 людей. В цілому по області показник захворюваності 27,6 на 100 000 населення. Базовий показник – 40. Заповненість ліжок 19 лікарень першої хвилі - 8,6 %. На даний час Запорізька область в “зеленій” зоні, але ми бачимо якими стрімкими темпами розповсюджується коронавірус на теренах України”, - сказала Теряєва.

За її словами, на сьогодні чотири території Запорізької області мають підвищений рівень захворюваності: Пологівський район (там спалах виявили у релігійній громаді, церква баптистів зачинена на карантин), Веселівський район (11 хворих серед працівників селищної ради, 70 людей на самоізоляції), Токмак та Мелітополь.

Теряєва також нагадала, що карантинні заходи впроваджуються на рівні центральної влади, але на місцях можуть самостійно приймати рішення щодо посилення карантину.

За даними лабораторного центру МОЗ, за останню добу в області зареєстровано 51 новий випадок захворювання на COVID-19. Серед 1708 хворих у Запорізькій області - 141 дитина та 195 медичних працівників.

В Україні станом на ранок 3 вересня зафіксовано 128 228 випадків захворювання на коронавірус, за останню добу - 2 430.

Фото: АА