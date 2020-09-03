Шмигаль доручив порахувати збитки від пожеж на Луганщині та Харківщині
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.
«Необхідно якомога швидше підрахувати збитки й підготувати розрахунки. Люди, які постраждали від пожеж, які залишилися без даху над головою, не повинні чекати по кілька тижнів через всілякі бюрократичні перепони», — підкреслив Шмигаль.
Відповідне доручення Прем’єр-міністр дав очільникам Харківської та Луганської ОДА, Міністру фінансів Сергію Марченку та Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашку.
Зазначається, що ситуація у зазначених областях окремо буде розглядатися на засіданні державної комісії з питань ТЕБ і НС.
Як повідомлялося, на Харківщині 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві, яка знищила щонайменше 22 будинки. Відселено 33 жителів. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі.
Також на Харківщині 2 вересня спалахнула пожежа в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району. За даними ДСНС, її локалізували того дня о 20 годині на площі близько 30 га. Жертв і потерпілих немає.
У Луганській області напередодні зафіксували 24 займання сухої трави на площі близько 1200 гектарів. З опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовано двох осіб. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків.
Гасіння пожеж на Луганщині ускладнюється детонуванням мін та інших вибухонебезпечних предметів.