Шмигаль доручив порахувати збитки від пожеж на Луганщині та Харківщині

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав голів Харківської та Луганської облдержадміністрацій якнайшвидше оцінити збитки від пожеж, щоб уряд на найближчому засіданні зміг виділити кошти на допомогу постраждалим.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Необхідно якомога швидше підрахувати збитки й підготувати розрахунки. Люди, які постраждали від пожеж, які залишилися без даху над головою, не повинні чекати по кілька тижнів через всілякі бюрократичні перепони», — підкреслив Шмигаль.

Відповідне доручення Прем’єр-міністр дав очільникам Харківської та Луганської ОДА, Міністру фінансів Сергію Марченку та Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашку.

Зазначається, що ситуація у зазначених областях окремо буде розглядатися на засіданні державної комісії з питань ТЕБ і НС.

Як повідомлялося, на Харківщині 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві, яка знищила щонайменше 22 будинки. Відселено 33 жителів. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі.

Також на Харківщині 2 вересня спалахнула пожежа в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району. За даними ДСНС, її локалізували того дня о 20 годині на площі близько 30 га. Жертв і потерпілих немає.

У Луганській області напередодні зафіксували 24 займання сухої трави на площі близько 1200 гектарів. З опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовано двох осіб. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків.

Гасіння пожеж на Луганщині ускладнюється детонуванням мін та інших вибухонебезпечних предметів.