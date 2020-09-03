На Львівщині зростає смертність від COVID-19, кількість летальних випадків перевищила 420

У Львівській області сьогодні 11 нових зареєстрованих летальних випадків, спричинених коронавірусом. Загалом від початку пандемії в регіоні померло 423 людей. Але це офіційна статистика, скільки насправді померло - важко сказати навіть фахівцям.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко.

«На сьогоднішній день є 18 закладів, куди госпіталізують хворих, або з підозрою на коронавірус осіб, які потребують стаціонарного лікування. Власне в цих закладах і найчастіше бувають летальні випадки, оскільки тут перебувають важкі пацієнти. Зокрема, за останню добу їх було 11, перед тим 9, перед тим 7, перед тим 14, але ці люди при житті не всі мають підтверджений результат коронавірусної інфекції і тому в цю статистику «423» вони відразу не потрапляють. Туди потрапляє людина, яка при житті має підтверджену ПЛР», - зазначає епідеміолог.

Щодо інших осіб, які помирають, будь це в «ковідній» лікарні, звичайній чи навіть вдома, як роз'яснює далі Тімко, то є два варіанти: або прийде резутьтат тесту пізніше, або з секційного матеріалу виділяють РНК коронавірусу і лише тоді така людина заходить в статистику.

Також Тімко розповіла, що бувають і такі випадки, що ПЛР-тест не дає 100% результату. Людина мала клініку, мала зміни на КТ і підтвердження ІФА, але в статистику вона не заходить, тому що до уваги береться лише результат ПЛР-тесту.

«Динаміка зростає, якщо ми раніше говорили за добу 3, 4, 5, то за вихідні ми мали 14 летальних випадків за добу – це надзвичайно багато. В деякі дні навіть в три рази більше летальних випадків по установах, ніж раніше. Це пов’язано з тим, що звертаються по допомогу люди в основному з важким перебігом хвороби. Окрім того, вже коли пацієнт лікується часто відбувається різка динаміка і теж не вдається врятувати. Тому на сьогоднішній день лишається проблематичним лікування таких хворих і надання невідкладної допомоги», - додає епідеміолог.

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На Львівщині підтверджено 15116 випадків інфікування коронавірусом, з них 423 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1284 ПЛР-тести. Відтак, 209 — позитивні. Серед них львів`ян — 60.

Як повідомляє Укрінформ, в Україні за останню добу зареєстровано 2 430 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.

За добу померли 54 людини, загалом від початку епідемії зафіксовано 2 710 летальних випадків.