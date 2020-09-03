Степанов розкритикував владу Одеси за масові святкування Дня міста

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував владу Одеси за організацію святкування Дня міста, яке відбулося 2 вересня, та спрогнозував зростання захворюваності після масових заходів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Степанов сказав на брифінгу 3 вересня.

"Вчора ввечері в мережі з'явилися фото святкування Дня міста в Одесі. Мені здається, те що ми побачили — це за межею здорового глузду. Звичайно, мешканці міста Одеса, як звичайні люди, довіряють місцевій владі, яка організовує ті чи інші заходи, думають, що все буде безпечно, йдуть на святкування. У мене питання до міської влади — я розумію, що ви вже всі знаходитеся у виборах, що ви вже живете виборчими процесами. Але ж ви точно знаєте, в якому стані перебуває зараз епідситуація в місті Одеса, ви точно знаєте, яка кількість заповнених ліжок хворими на COVID-19. Ви точно знаєте, яка кількість людей помирає кожного дня від цієї хвороби. Ви точно знаєте, що проведення таких заходів несе небезпеку здоров’ю і життю громадян, ваших виборців”, - сказав Степанов.

Степанов наголосив, що за даними лише за 1 вересня з 203 людей, у яких в Одеській області був діагностований COVID-19, 131 людина — мешканці Одеси.

На ранок 3 вересня в Одеській області заповненість ліжок, відведених під COVID-19, за словами Степанова, складає 66%, і зі 116 людей, які захворіли на COVID-19 в Одеській області за 2 вересня, 52 — мешканці саме Одеси.

Степанов зауважив, що зростання захворюваності в Одеській області й безпосередньо в Одесі можна буде побачити вже протягом кількох наступних тижнів і навіть днів.

"Я обов'язково підніму це питання перед контролюючими органами, які повинні контролювати ці заходи, які несуть пряму загрозу життю і здоров'ю людей", - сказав Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 вересня в Україні зафіксовано 2 430 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом з початку пандемії в Україні - 128 228.

В Одеській області на COVID-19 загалом захворіло 7 813 особи, за добу виявлено 116 інфікованих людей.

На карті зонування рівнів епідемічної небезпеки місто Одеса входить до "жовтої" зони.

Серед заходів, які міська влада запланувала на святкування Дня Одеси, був гала-концерт на Потьомкінських сходах.