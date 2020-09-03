На Херсонщині частину районів накрив смог

На Херсонщині у частині населених пунктів у шести районах спостерігається задимлення – мешканці скаржаться при цьому на специфічний запах.

Як повідомляє Укрінформ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Бериславської РДА Роман Ставрост.

За його словами, на місці вже працює пересувна екологічна моніторингова лабораторія для забору проб повітря, ґрунту та води.

"2 вересня 2020 року від мешканців окремих населених пунктів Верхньорогачицького, Нижньосірогозького, Великолепетиського, Горностаївського, Каховського та Бериславського районів області надходили повідомлення щодо незначних задимлень, що супроводжувалися специфічним запахом", - написав голова РДА.

За результатами аналізу оперативної обстановки, зазначив він, встановлено, що на території області не відбулись техногенні аварії з викидом в атмосферу чи на прилеглу територію небезпечних хімічних речовин, що могли призвести до забруднення навколишнього природного середовища.

З метою реагування на повідомлення в зону виявлених задимлень направлено оперативну групу у складі пересувної екологічно моніторингової лабораторії для забору проб повітря, ґрунту та води для встановлення їх біохімічного складу та Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби з безпілотним літальним апаратом.

"Здійснюється відбір проб для встановлення біохімічного складу повітря, ґрунту та води", - зазначає голова РДА.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, смог накрив північні райони Херсонщини і може йти з Дніпропетровської області.