У Слов'янську від вибуху невідомого предмета постраждала жінка

Поліція Слов'янська встановлює обставини травмування жінки внаслідок вибуху невідомого предмета в гаражному кооперативі.

Як передає Укрінформ, про це 2 вересня повідомляє Слов'янський відділ поліції.

"У результаті вибуху невідомого предмета в гаражному кооперативі жінка отримала чисельні тілесні ушкодження. Потерпілу госпіталізовано", - розповіли в поліції.

Повідомлення про подію поліціянти отримали ввід медиків травматологічного відділення, які надали медичну допомогу 60-річній жінці з чисельними травмами обох рук та живота.

Зі слів потерпілої, вона невідомим предметом, який знайшла серед інструментів, намагалася розбити шматок солі.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція