Зеленський провів нараду щодо пожежі на Харківщині

Про це він сказав під час виступу на презентації стратегії розвитку Харківщини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щойно у мене відбулася нарада з усіма відповідними службами щодо пожежі, яка сталася, на жаль, сьогодні у Харківській області. Наші пожежники та рятувальники відважно працюють задля подолання вогню. До гасіння пожежі залучено понад 200 чоловік особового складу, десятки одиниць техніки, літак АН-32 та вертоліт Мі-8", - сказав Президент.

Він також запевнив, що ситуація зараз перебуває на контролі, та сподівається, що вдасться перемогти стихію найближчим часом.

Водночас він закликав голову Харківської ОДА особисто виїхати на місце й там контролювати ситуацію.

Як повідомлялося, на Харківщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі в Дворічанському районі, де вогнем охоплено до 400 га території.

За даними ДСНС в області на 17 годину, від них залучено 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Також задіяно пожежний потяг та 5 одиниць техніки лісгоспу.

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Із села Гороб'ївка Дворічанського району почали евакуацію жителів через масштабну пожежу. За даними Дворічанської райдержадміністрації, «є вже згорілі будинки, вогонь далі пішов вулицею. Проводиться евакуація”.

Фото: ОП