На Прикарпатті у пожежі загинули майже тисяча свиней

На Прикарпатті на пожежі свинокомплексу загинули близько 1 тисячі тварин. Врятувати вдалося 4 тисячі свиней.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області у Фейсбуці.

"Рятувальники ліквідували пожежу будівлі свинокомплексу ТзОВ "Ґудвеллі Україна" на площі 2500 м кв. На пожежі було врятовано 4 тваринницькі приміщення, зовнішні бункери з комбікормами, евакуйовано орієнтовно 4 тис. голів свиней та ємність з 6 т дизельного палива, яка знаходилась поряд з палаючою будівлею, не допущено перекидання вогню на інші тваринницькі приміщення, в яких перебувало орієнтовно 25 тис. голів свиней. Потерпілих немає, внаслідок пожежі загинуло орієнтовно 1 тис. свиней", - повідомляє обласне управління ДСНС.

За їхньою інформацією, повідомлення про загорання свинокомплексу рятувальники отримали близько 9 години ранку. Через те, що воно було несвоєчасним, на час прибуття рятувальних загонів вогонь захопив велику площу будівлі.

Площа пожежі становила близько 2500 м кв. На час виникнення пожежі, за попередньою інформацією адміністрації об’єкту, в даному тваринницькому приміщенні перебувало близько 5 тис. голів свиней.

На Прикарпатті на пожежі свинокомплексу загинули близько 1 тисячі тварин

Загальна площа території комплексу – 12 га. На території розташовано 9 тваринницьких приміщень, в яких може перебувати, орієнтовно, до 30 тисяч свиней.

Для ліквідації пожежі було залучено 66 осіб особового складу та 20 одиниць техніки, в тому числі 12 автоцистерн.

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Пожежу вдалося ліквідувати близько 12 години.

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області