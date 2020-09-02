Бренди, місцеві лідери і "двієчник" , у якого немає конкурентів

Як Запоріжжя готується до виборів

5 вересня в Україні офіційно стартує виборча кампанія місцевих виборів, призначених на 25 жовтня. Втім, основні гравці вже щосили піаряться у регіональних ЗМІ, а на вулицях не залишилося вільних рекламних бордів.

Запорізькі політики намагаються завоювати довіру виборців суботниками, танцями у парках і піснями під гітару біля під'їздів. Крім відомих політичних брендів, до місцевих рад спробують потрапити і кандидати від партій-новачків, більшість з яких створюються місцевими лідерами.

А от з кандидатами на посаду мера Запоріжжя пазл поки що не складається: якщо у 2015 році міська виборча комісія зареєструвала 26 кандидатів, то наразі відомо лише про трьох. Можливо, політичні партії спеціально тримають інтригу і назвуть прізвища трохи пізніше, а можливо, кандидатів просто немає – кадровий голод або, як кажуть політологи, політична деградація.

Чому так сталося і які партії можуть увійти до місцевих рад Запоріжжя та області?

ПОПИТ НА БРЕНДИ

"Ми провели соціологію, яка показала, що є чотири бренди, які однозначно подолають прохідний бар'єр, а далі... провал, – каже політолог Ігор Громов.

Якщо раніше результати соціологічного розслідування виглядали, як перевернута піраміда - від більшого до меншого, то наразі є всього чотири лідери, решта набирають максимум до 2%. Ці чотири бренди-лідери: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Європейська солідарність" і партія Володимира Буряка "Єднання".

У районах і селах ситуація є дещо іншою: там четвертий бренд – "Батьківщина". Як показує опитування, є запит на місцеву партію. Ми ставили запитання: "Якщо відомі запорожці об'єднають у собі якийсь спільний партійний проєкт, чи готові проголосувати?" Близько 42% відповіли "так" і 12% – "можливо", – підкреслює політолог.

При цьому він додає, що ні у нової партії чинного мера Запоріжжя Володимира Буряка, ні у "Слуг народу" немає стійкого електорату.

"Фактично "ОПЗЖ" і "ЄС" – це дві ідеологічно стійких партії, які знаходяться на протилежних полюсах, але мають стабільний електорат, – стверджує Громов. - Популярність політичного бренду може не збільшуватися, але через те, що більша кількість людей заявила про те, що не піде на вибори, рейтинг може зрости".

До слова, ті, хто кажуть, що на вибори не підуть, йдуть і голосують. А ось ті, хто справді ігнорують вибори, – навіть не зупиняються, щоб у соціологічному опитуванні взяти участь, а просто проходять повз.

НЕЦІКАВІ СПИСКИ

На майбутніх виборах у центральних брендів цікавих партійних списків не буде, стверджує політолог. Але одразу ж вносить нотку оптимізму - цікаві списки можуть бути у місцевого бренду. Саме він може зібрати під одним "прапором" абсолютно різних і водночас відомих особистостей.

"Запит на нові обличчя зберігся, але наразі є запит на нові обличчя з історією. Тобто, за фотографів (на минулих парламентських виборах на окрузі у Шевченківському районі Запоріжжя фотограф Сергій Штепа відібрав голоси у політичного важкоатлета, президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва – ред.) голосувати не будуть", – зазначив Громов.

Політолог зазначає, що виборець чітко відокремлює центральну владу від місцевої. Крім того, виборець може віддати голоси за одну партію, але при цьому на мерських виборах – підтримати кандидата від партії іншого спектру.

"Чим відомішою є постать, тим більші у неї шанси виграти. Немає когнітивного дисонансу, коли людина голосує, наприклад, за "ОПЗЖ" – і при цьому мером обирає місцевого лідера з "ЄС". Головне, щоб лідер був не сильно "зашкварений". А от якщо йтимуть "котлети у краватках", які нікому не відомі і не цікаві, то спрацює бренд", – стверджує політолог Ігор Громов.

Історик, заслужений працівник освіти України Руслан Шиханов також каже про те, що більшість людей розуміють: на місцевому рівні їм потрібен депутат, який буде чітко знати, розуміти і відстоювати інтереси своїх виборців, а не виключно партійні.

"Тому на місцевих виборах люди обирають кандидатів, яких знають особисто за справами, за їхнім попереднім життям і діяльністю, а не за партією, яку вони представляють. І це абсолютно правильний і логічний вибір", - пояснює Шиханов.

ХТО "З'ЇВ" ЕЛЕКТОРАТ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ І ЧОМУ У ЗАПОРІЖЖІ НЕМАЄ ПОПИТУ НА "ПОРЯДОК"

29 січня 2020 року під час сесії Запорізької міськради Володимир Буряк оголосив про свій намір брати участь у майбутніх місцевих виборах. Навіть більше, заявив, що їхні шляхи з "Опоблоком", під прапорами якого у 2015 році він виграв кампанію, розійшлися і він створює свою команду, міжфракційне об'єднання.

"Я закликаю представників нинішнього депутатського корпусу, незалежно від політичної приналежності і поглядів, до координації дій з виконавчою владою Запоріжжя. Якщо ви створите міжфракційне об'єднання для нашої спільної роботи ще на рік, то я його підтримуватиму і усіляко сприятиму його діяльності. Хотілося б, щоб це об'єднання встало на захист інтересів нашого міста і нейтралізації тих викликів, які у нас, ймовірно, ще будуть. Хочу публічно заявити, що якщо міжфракційне об'єднання буде створено, то воно стане фундаментом того руху, який я поведу на місцеві вибори у Запоріжжі", - заявив тоді з трибуни Буряк.

Пізніше від "Опозиційного блоку" відколовся ще один" осколок“, який отримав назву партія "Порядок".

Зайняти місця "депутатських" партій у місцевих радах має намір запорізька партія "Справжні дії". Наприклад, одним з кандидатів у депутати Запорізької міськради є Андрій Лозовий. Це козак, який розрубав огірок, який лежав на долоні президента Володимира Зеленського, коли той приїжджав до Запоріжжя і відвідував острів Хортицю.

А проєкт "За майбутнє", який, за чутками, фінансує Ігор Коломойський, може стати тим самим брендом, який об'єднає вже відомих людей "з історією". У лавах партії: учасник бойових дій, депутат Володимир Москаленко, директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко, ректор ЗНУ та екснардеп Микола Фролов, ексмер Бердянська, ексгубернатор Валерій Баранов, керівник великого фермерського господарства Олег Каліман тощо.

“Партія "Порядок" розвиває ту саму концепцію, яку колись розвивала Партія регіонів, але це не є наразі затребуваним. Починаючи з назви - у Запоріжжі немає відчуття катастрофи, немає такого запиту на порядок. Крім того, запит на порядок має на увазі сильну руку, сильного лідера, але кого виставила партія? Хлопчика, який грає на гітарі та співає пісень? (Мова йде про заступника голови облради Єгора Семенкова – ред.)", – коментує Громов.

На його думку, та міськрада, яка може з'явитися у Запоріжжі вже цієї осені, ризикує стати недовговічною і однією з найбільш "тугих" і скандальних.

"ОПЗЖ", "Слуга народу", "ЄС" не зможуть створити стійку коаліцію, будуть інтриги, покусування. Є особисті відносини між цими партіями. Розбрід і хитання будуть. Ну, а щодо партії "Опоблок", то там не зрозуміли, що сталося. А сталося ось що: електорат з розмитою національною ідентичністю, який раніше був за комуністів, а потім його "зжерла" Партія регіонів, тепер з'їла нова партія – "Слуга народу". Тобто, що отримуємо: "СН" фактично має рейтинг ПР - 20-25%, а "ОПЗЖ" – замістив КПУ і має свої ті самі 10%", – підсумував політолог.

Володимир Буряк

МЕР “ДВІЄЧНИК”

Однією з головних інтриг осінніх виборів 2020 року є вибори мера Запоріжжя. На сьогодні відомі три кандидати на цю посаду: діючий міський голова, колишній головний інженер "Запоріжсталі" Володимир Буряк, депутат від партії "Батьківщина" Віталій Рябцев і "моторовець", депутат міськради і заступник голови Запорізької ОДА Віталій Тишечко.

Не густо. Політологи називають це" політичною деградацією " і такий убогий вибір пояснюють відсутністю підготовлених кадрів.

Віталій Тишечко

"Багато політсил "літо червоне проспівали", і зараз немає розуміння, а хто ж буде проти Буряка. У нього високий особистий рейтинг, але це тому, що немає опонентів. Ми попросили людей за 5-бальною шкалою оцінити, як міська влада вирішує проблеми. Буряк виявився "двієчником". ЖКГ, дороги, благоустрій внутрішньодворових територій – усе, що безпосередньо залежить від мера, – набрало 2 бали. Трійка - громадський транспорт та проведення культурних заходів. Якщо раптом з'явиться системний гравець, який покаже, що він може зробити краще, то він "з'їсть" рейтинг Буряка. Питання у тому, чи з'явиться він?" - пояснив Ігор Громов і додав, що у запоріжців, на жаль, особливого вибору не буде.

Водночас Руслан Шиханов зазначає, що багато політичних організацій ще не провели конференції і офіційно не висунули кандидатів на посаду міського голови. За його словами, зараз проводяться праймеріз, тобто попередні опитування членів партії та її прихильників, щоб зрозуміти, кого вони хочуть бачити кандидатами на посади міських голів та голів ОТГ.

Віталій Рябцев

"Це найпростіший і найвідкритіший спосіб з'ясувати, кому люди довіряють і за кого вони готові проголосувати", - додав Шиханов.

Якщо говорити про виборчу кампанію загалом, політолог Громов спрогнозував явку на рівні 40%. У разі, якщо хтось ризикне і таки вкладеться не лише у новий бренд, але і в альтернативного кандидата на посаду мера, з'явиться інтрига. А разом з нею - зросте і явка.

Ольга Звонарьова, Запоріжжя