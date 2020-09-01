Шмигаль подивився, як виробляють апарати ШВЛ на хмельницькому "Новаторі"
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.
"Підприємство "Новатор" уклало договір зі швейцарською компанією, отримавши технологію з виробництва кисневих концентраторів, які сьогодні є невід’ємною частиною протоколу лікування COVID-19. Важливо було на власні очі побачити виробництво та впевнитись, що виділені кошти йдуть на те, щоб Україна забезпечила апаратами себе й мала можливість постачати їх на експорт", — сказав Шмигаль.
За його словами, "Новатор" також є одним із лідерів у посиленні обороноспроможності України.
"Не менш важливим також є внесок цього підприємства та інших високотехнологічних українських підприємств у динаміку розвитку національної економіки. Їхні виробничі потужності дають можливість не лише відновитися після пандемії, але й побудувати стале зростання на нових технологіях, а не на сировинних секторах", — підкреслив Прем’єр-міністр.
Він додав, що уряд розробляє Стратегію розвитку промислового комплексу на період до 2030 року і Програму часткової компенсації кредитної ставки при купівлі підприємствами основного виробничого обладнання, яке використовується безпосередньо при виробництві промислової продукції.
Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 1 вересня перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині.
Фото: kmu.gov.ua