На Чернігівщині зайнялася суха трава - згоріло пів провулка

У Чернігівській області внаслідок загоряння сухої трави на великій площі згоріло 5 житлових будинків і дві господарчі споруди, одна з пожеж - у селі Орликівка Семенівсього району - випалила пів провулка.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"В с. Орликівка по провулку Річковий Семенівського району о 14 год. 07 хв. 31 серпня сталася пожежа сухої трави на площі 2,5 га, внаслідок якої вогнем знищено: житловий будинок та господарську будівлю по провулку Річковому, 13", - йдеться у зведенні.

На Чернігівщині пожежа сухої трави спалила пів провулка / Фото: ДСНС

Із наведених нижче даних видно, що від масштабної пожежі постраждали також будинки й сараї за адресами: пров. Річковий, 5,7 та 11. Там згоріло три хати й одна господарча будівля.

Палало житло в понеділок іще у двох районах області. Через також масштабну пожежу сухостою на площі 2 га в селі Диханівка Городнянського району згоріла покрівля будинку.

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А в селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району згоріли дві хати й сарай за однією адресою. Там причина пожежі встановлюється.

Загалом за останню добу на Чернігівщині сталося 10 пожеж сухої трави та сміття та значній території (17,3 га). З початку цього року управлінням ДСНС в області їх зафіксовано 1156, вогнем пройдено понад 3 тис. га. Житловий сектор від горіння сухостою потерпав 69 разів.