З 1 вересня у Запоріжжі відновили пільговий проїзд для школярів. При наявності учнівського квитка діти можуть сплачувати половину вартості проїзду.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Запорізької міської ради.

“З 1 вересня в місті відновлено пільговий проїзд для учнів. Школярі мають право на проїзд громадським транспортом – маршруткою та автобусом - зі знижкою 50% за умови пред’явлення учнівського квитка. Знижка надається відповідно до рішення міськвиконкому, прийнятого ще у 2017 році”, - повідомили в міській раді.

Така пільга надається учням закладів середньої загальної освіти всіх типів і форм власності на період навчального року з понеділка по п’ятницю без обмежені у часі.

Пільга не діє на період канікул та свят.

Вартість проїзду у запорізьких маршрутках складає 6 гривень, в автобусах - 5 гривень.

Читайте також: Криклій анонсував SmartTicket у вересні для проїзду в поїздах та київському метро

Як повідомлялося, Запоріжжя та Запорізька область віднесені до “зеленої зони” за кількістю хворих на коронавірус. Це дозволило розпочати повноцінний освітній процес у навчальних закладах міста. Школи забезпечені необхідним, запроваджено обов’язковий температурний скринінг. Окрім того, прийом їжі буде організовано за спеціальними графіками, щоб уникати скупчень людей.